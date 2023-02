Milito: «Lautaro Martinez all’Inter, ecco com’è andata. Stravedo per Dzeko! Lukaku…» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Diego Milito ospite d’eccezione alla Bobo TV in diretta su Twitch, ha parlato inevitabilmente del 2010 con l’Inter, poi anche di com’è nata la trattativa tra i nerazzurri e Lautaro Martinez. Poi ha espresso una sua opinione riguardo i nerazzurri oggi, con Edin Dzeko e le difficoltà di Romelu Lukaku. STAGIONE INDIMENTICABILE – Diego Milito parla inevitabilmente della stagione del Triplete con l’Inter: «Il 2010 è stato l’anno che tutti i calciatori sognano, un anno magico con una squadra straordinaria di grandissimi campioni e allenatore top perché senza José Mourinho non avremmo mai vinto quello che abbiamo vinto. È stato un allenatore fondamentale perché riesce a far uscire il meglio di tutti i giocatori, gestendo ogni momento come nessuno. In diversi momenti abbiamo capito che potevamo realizzare il ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Diegoospite d’eccezione alla Bobo TV in diretta su Twitch, ha parlato inevitabilmente del 2010 con l’Inter, poi anche dinata la trattativa tra i nerazzurri e. Poi ha espresso una sua opinione riguardo i nerazzurri oggi, con Edin Dzeko e le difficoltà di Romelu Lukaku. STAGIONE INDIMENTICABILE – Diegoparla inevitabilmente della stagione del Triplete con l’Inter: «Il 2010 è stato l’anno che tutti i calciatori sognano, un anno magico con una squadra straordinaria di grandissimi campioni e allenatore top perché senza José Mourinho non avremmo mai vinto quello che abbiamo vinto. È stato un allenatore fondamentale perché riesce a far uscire il meglio di tutti i giocatori, gestendo ogni momento come nessuno. In diversi momenti abbiamo capito che potevamo realizzare il ...

