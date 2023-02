Miles Teller potrebbe essere il protagonista di Neuromancer, dalla celebre saga cyberpunk (Di lunedì 20 febbraio 2023) Apple TV+ sembra sia a lavoro su un adattamento di Neuromancer, primo libro di una famosissima saga letteraria con radici cyberpunk, e Miles Teller potrebbe esserne il protagonista. Sembra che Miles Teller, star di Top Gun: Maverick, sia stato preso in considerazione per il ruolo di protagonista per l'adattamento di Neuromancer (basato sull'acclamata trilogia cyberpunk di William Gibson). In base a un recente report condiviso da The Illuminerdi, Apple TV+ avrebbe offerto all'attore la parte (per una stagione), ma per ora la star non avrebbe ancora accettato la parte. Al centro del primo libro di William Gibson troviamo il personaggio di Henry Case, un hacker contraddistinto da una vita ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Apple TV+ sembra sia a lavoro su un adattamento di, primo libro di una famosissimaletteraria con radici, eesserne il. Sembra che, star di Top Gun: Maverick, sia stato preso in considerazione per il ruolo diper l'adattamento di(basato sull'acclamata trilogiadi William Gibson). In base a un recente report condiviso da The Illuminerdi, Apple TV+ avrebbe offerto all'attore la parte (per una stagione), ma per ora la star non avrebbe ancora accettato la parte. Al centro del primo libro di William Gibson troviamo il personaggio di Henry Case, un hacker contraddistinto da una vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #Neuromancer - #MilesTeller sarà il protagonista della serie di #AppleTV+? - diorrfairy : e anche oggi miles teller non è mio marito - NEEMESJ : RT @aliena7o: tweet d’apprezzamento per pedro pascal e miles teller, bacini - aliena7o : tweet d’apprezzamento per pedro pascal e miles teller, bacini - biagio4658 : Risentita casualmente Great Balls of Fire cantata da Miles Teller e ne sono ossessionato da tutta la serata -