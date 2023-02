Milena Vukotic, la storica moglie di Fantozzi si è raccontata a 360° (Di lunedì 20 febbraio 2023) Personaggi Tv. . Milena Vukotic, all’anagrafe Gemma Fausta Milena Vukotic, è un’attrice italiana, vincitrice di un Nastro d’argento e tre volte candidata al David di Donatello (nel 1983, 1991 e 2014). È nota soprattutto per il ruolo di Pina Fantozzi, moglie del famoso ragioniere Ugo protagonista della saga di Paolo Villaggio. Negli ultimi decenni è diventata famosa per il ruolo di Enrica nella serie televisiva Un medico in famiglia. Ad 87 anni Milena Vukotic è tornata a parlare della sua voglia di tornare a fare televisione: le sue parole hanno commosso i fan.



