Milano, Ultima Generazione bloccano traffico: "Non paghiamo il fossile" (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Cinque giovani appartenenti al movimento "Ultima Generazione" hanno bloccato il traffico in Viale Luigi Sturzo a Milano sedendosi in strada con uno striscione con su scritto: "Non paghiamo il fossile". I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano sono subito intervenuti interrompendo il flash mob e ripristinando la normale circolazione stradale. I 5 manifestanti sono stati condotti in Caserma dai Carabinieri per i dovuti accertamenti. Sono poi stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri per manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'azione è iniziata alle 9 quando cinque persone aderenti alla campagna 'non paghiamo il fossile', promossa dalla ...

