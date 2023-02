Milano | tamponate mentre pagano il casello | l' automobilista che ha ucciso Laura e Claudia positivo alla cannabis

(Di lunedì 20 febbraio 2023) È risultatoe alle benzodiazepine l'di 39 anni, italiano di origine marocchina, indagato per omicidio stradale plurimo per essersi schiantato ad...

L'uomo che le haal casello dell'A4 a 150 km/h è risultato positivo a cannabis e ... Attualmente è ricoverato in psichiatria al San Carlo di. L'incidente Lo schianto mortale è avvenuto ...Il sequestro del cellulare All'uomo, che ora è ricoverato in psichiatria al San Carlo die che non è mai stato sottoposto a Tso, è stato sequestrato anche il cellulare per capire se negli ...

