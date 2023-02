Milano | tamponate al casello da un’auto che andava 150 chilometri all’ora | due donne morte sul colpo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Le dueerano ferme alautostradale, quando sono statea oltre 150orari daguidata da un uomo. L’impatto è stato violentissimo e le due, 59 e 53 anni, sono decedute sul. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, intorno alle 2.30, sull’autostrada A/4, in prossimità della barriera di-Ghisolfa, in direzione di Torino. Il conducente dell’auto responsabile dell’impatto è stato portato all’ospedale San Carlo in codice giallo: nel sedile posteriore è stato ritrovato un braccialetto che dimostrerebbe un precedente ricovero dell’uomo nel reparto psichiatrico di una clinica o un ospedale. Inutile l’intervento dei soccorritori che ne hanno potuto solo constatare il decesso dopo le operazioni di ...