Milano Moda Donna | pronti alla ripartenza

Milano Moda Donna, pronti alla (ri)partenza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nonostante la generale situazione economica e la crisi energetica, il fatturato del settore Moda nel 2022 è salito a oltre +18% con la produzione, misurata al netto dell’inflazione, cresciuta del 8% nei settori principali specifici, mentre nella gioielleria e bigiotteria è del 14%. Per l’insieme di Moda e settori collegati, l’export è aumentato del 19% sia verso i Paesi extra-UE che verso i Paesi UE, dominato dalla straordinaria performance degli USA, della Corea e degli Emirati, con una buona tenuta anche in Cina. Con questo risultato e mantenendo un approccio prudente si può ripartire anche nel 2023 alla ricerca di un bilancio con il segno positivo a livello macroeconomico ed anche per l’Italia, sebbene restino elevate le incertezze riguardo all’impatto del caro prezzi dell’energia, specialmente in alcuni comparti ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nonostante la generale situazione economica e la crisi energetica, il fatturato del settorenel 2022 è salito a oltre +18% con la produzione, misurata al netto dell’inflazione, cresciuta del 8% nei settori principali specifici, mentre nella gioielleria e bigiotteria è del 14%. Per l’insieme die settori collegati, l’export è aumentato del 19% sia verso i Paesi extra-UE che verso i Paesi UE, dominato dstraordinaria performance degli USA, della Corea e degli Emirati, con una buona tenuta anche in Cina. Con questo risultato e mantenendo un approccio prudente si può ripartire anche nel 2023ricerca di un bilancio con il segno positivo a livello macroeconomico ed anche per l’Italia, sebbene restino elevate le incertezze riguardo all’impatto del caro prezzi dell’energia, specialmente in alcuni comparti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gpellarin84 : RT @micheleboldrin: Toglietele il contenitore della misteriosa cosa che ingerisce prima di sproloquiare in pubblico. Il turismo della moda… - panorama_it : Durante la settimana della moda milanese, scopriremo collezioni Autunno/Inverno 2023-2024 che si preparano a nuove… - milanomagazine : Questa sera, a Striscia la notizia, va in onda l'inchiesta di Max Laudadio alla Stazione Centrale di Milano.… - SergioSangio : Inizia la Milano Fashion Week, dedicata alla Moda Donna Autunno/Inverno 2023/2024 ?? intanto facciamo aperitivo… - VengoDiMongo : RT @micheleboldrin: Toglietele il contenitore della misteriosa cosa che ingerisce prima di sproloquiare in pubblico. Il turismo della moda… -