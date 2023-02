Milano, incidente mortale al casello dell’A4: l’uomo che ha travolto le due donne positivo a cannabis e benzodiazepine (Di lunedì 20 febbraio 2023) È risultato positivo a cannabis e benzodiazepine il 39enne che ha travolto e ucciso Laura Amato e Claudia Turconi tra venerdì e sabato scorso al casello Milano Ghisolfa sull’A4. È il primo esito degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto l’uomo, ancora ricoverato all’ospedale San Carlo in condizioni non gravi. Il 39enne sarebbe stato ricoverato in Psichiatria fino al 16 febbraio, giorno precedente all’incidente in cui sono morte le due donne. Ma come riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti stanno verificando se l’uomo sia stato dimesso dai medici o se sia invece scappato dal reparto. Secondo quanto riferito dalla moglie agli investigatori, l’uomo di Pontenure nel Piacentino aveva avuto ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) È risultatoil 39enne che hae ucciso Laura Amato e Claudia Turconi tra venerdì e sabato scorso alGhisolfa sull’A4. È il primo esito degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto, ancora ricoverato all’ospedale San Carlo in condizioni non gravi. Il 39enne sarebbe stato ricoverato in Psichiatria fino al 16 febbraio, giorno precedente all’in cui sono morte le due. Ma come riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti stanno verificando sesia stato dimesso dai medici o se sia invece scappato dal reparto. Secondo quanto riferito dalla moglie agli investigatori,di Pontenure nel Piacentino aveva avuto ...

