Milano | arrestato 19enne con una serra di marijuana in casa | denunciati anche i genitori | ostacolavano i controlli

L'è risultato sottoposto all'affidamento in prova ai Servizi sociali e inottemperante alle prescrizioni del Tribunale dei Minori didovendo scontare in tale regime alternativo alla ...Avrebbe accoltellato un uomo al termine di una furibonda lite all'interno di una scuola dismessa in via Graf, zona Quarto Oggiaro a. Per questo motivo la polizia di Stato haun ragazzo di 19 anni. L'aggressione, avvenuta in uno stabile nel quale trovano rifugio diverse persone senzatetto durante la notte, si è ...

Milano, accoltellamento in scuola dismessa: arrestato diciannovenne per tentato omicidio La Repubblica

Milano, accoltella vicino per lite condominiale: arrestato per tentato omicidio Adnkronos

Accoltella condomino durante lite, arrestato a Milano Agenzia ANSA

Maxi blitz anti droga tra Milano, Monza e Pavia: 14 arresti, sequestrati 78mila euro IL GIORNO

Milano, accoltellamento in una scuola dismessa: un ferito grave, arrestato 19enne IL GIORNO

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Violenza lite in via Graf, a Quarto Oggiaro. La vittima raggiunta da tre fendenti alla testa, al polso sinistro e alla coscia destra ...