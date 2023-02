Milan, Stefano Cocirio è il nuovo Chief Financial Officier (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ufficialità in casa Milan. Stefano Cocirio è il nuovo Chief Financial Officer, il direttore finanziario. Già membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018 - come si legge nel comunicato - coordinerà ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ufficialità in casaè ilOfficer, il direttore finanziario. Già membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018 - come si legge nel comunicato - coordinerà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AntoVitiello : AC #Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano #Cocirio, membro del CdA dal 2018, a Chief Financial Officer… - PietroMazzara : AC #Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Cocirio, membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018, a C… - MateixMilan : @korner_was_here Miglior Stefano nell'AC Milan, non che ci volesse tanto - sportli26181512 : Milan, Stefano Cocirio è il nuovo Chief Financial Officier: Milan, Stefano Cocirio è il nuovo Chief Financial Offic… -