Milan, Stefano Cocirio è il nuovo Chief Financial Officer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Milan ha ufficializzato l'inserimento di una nuova figura all'interno della propria società: si tratta di Stefano Cocirio, membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018, che ricoprirà il ruolo di Chief Financial Officer del Club. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero attraverso un comunicato sul proprio sito: "AC Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Cocirio, membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018, a Chief Financial Officer del Club. In qualità di CFO, con diretto riporto al CEO Giorgio Furlani, a Cocirio sono state conferite le deleghe per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoreria, acquisti e controllo di gestione di AC Milan."

