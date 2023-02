Milan, Pioli vince la Panchina d’Oro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Stefano Pioli ha vinto la Panchina d’Oro per la stagione 2021/22. Tutti i dettagli sull’allenatore del Milan Il premio per la Panchina d’Oro per la stagione 2021-2022 è stato vinto da Stefano Pioli con 33 voti su 46. Tre voti per Luciano Spalletti del Napoli, quattro voti per Davide Nicola della Salernitana. Inoltre, si tratta del primo premio individuale per il tecnico del Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Stefanoha vinto laper la stagione 2021/22. Tutti i dettagli sull’allenatore delIl premio per laper la stagione 2021-2022 è stato vinto da Stefanocon 33 voti su 46. Tre voti per Luciano Spalletti del Napoli, quattro voti per Davide Nicola della Salernitana. Inoltre, si tratta del primo premio individuale per il tecnico del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

