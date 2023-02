Milan, Pioli: “Senza questo Napoli saremmo ancora in corsa per lo scudetto” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “scudetto? Siamo stati in linea fino al famoso periodo di calo. E poi comunque saremmo ancora in linea se il Napoli non stesse facendo il campionato che sta facendo. Bisogna essere onesti nel dire che il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, bisogna fargli i complimenti”. Lo ha detto Stefano Pioli a margine della consegna della Panchina d’Oro per la stagione 2021/2022. Il tecnico del Milan ha parlato anche del momento di crisi attraversato dai rossoneri negli ultimi mesi: “Facile essere squadra quando le cose vanno bene, è stato molto meno facile superare quelle 3-4 settimane difficili. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ha voglia di superare le difficoltà e ne siamo usciti ancora più forti. Ovvio che c’è ancora una ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “? Siamo stati in linea fino al famoso periodo di calo. E poi comunquein linea se ilnon stesse facendo il campionato che sta facendo. Bisogna essere onesti nel dire che ilsta facendo qualcosa di eccezionale, bisogna fargli i complimenti”. Lo ha detto Stefanoa margine della consegna della Panchina d’Oro per la stagione 2021/2022. Il tecnico delha parlato anche del momento di crisi attraversato dai rossoneri negli ultimi mesi: “Facile essere squadra quando le cose vanno bene, è stato molto meno facile superare quelle 3-4 settimane difficili. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ha voglia di superare le difficoltà e ne siamo uscitipiù forti. Ovvio che c’èuna ...

