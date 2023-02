Milan, Pioli finalmente esulta: è ufficiale, ha superato anche Spalletti! (Di lunedì 20 febbraio 2023) La notizia è arrivata proprio in queste ore. Che gioia per Stefano Pioli, l’allenatore del Milan porta a casa il premio. Lo scorso anno abbiamo visto un Milan di grande livello mettere le mani sullo Scudetto. Merito di un lavoro importante fatto da Stefano Pioli con una squadra piena zeppa di giovani, su quali lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 febbraio 2023) La notizia è arrivata proprio in queste ore. Che gioia per Stefano, l’allenatore delporta a casa il premio. Lo scorso anno abbiamo visto undi grande livello mettere le mani sullo Scudetto. Merito di un lavoro importante fatto da Stefanocon una squadra piena zeppa di giovani, su quali lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AntoVitiello : #Pioli: '#Maignan in gruppo in settimana? Sta proseguendo bene il lavoro, spero che in settimana possa fare qualcos… - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - romanewseu : Stefano #Pioli vince la Panchina d’Oro 2023. Battuti #Nicola e #Spalletti - MarcoVerduz : RT @AntoVitiello: ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli -