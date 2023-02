(Di lunedì 20 febbraio 2023) Walter, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ale alle critiche mosse nei confronti di

Quell'esperienza porta Ilario Castagner sulle panchine di Lazio (in B),e Inter. Nel 1993 Luciano Gaucci lo richiama a Perugia, sostituendonel vittorioso spareggio per la B contro l'...Nell'estate del 1998 Zaccheroni e Bierhoff passarono al, e a Udine arrivò Francesco Guidolin, ... la Roma lo vendette al Parma , che subito lo girò in prestito al Piacenza di Walter. ...

Milan, Novellino: “Rossoneri guariti grazie alla serenità di Pioli” Pianeta Milan

TMW RADIO - Novellino: "Il Napoli adesso è squadra. Il Milan, ad esempio, non lo è più” TUTTO mercato WEB

FIGC FIGC

Novellino: «Inter da 6.5 contro l'Udinese. Lukaku mi sta sorprendendo» Inter News 24

Novellino: «Il Milan non è più una squadra» Milan News 24

Walter Novellino, ex giocatore del Milan e allenatore di Serie A, ha parlato sulle frequenze di Tutti Convocati su Radio 24 e ha giudicato così il momento della squadra rossonera: "Nel Milan, anche se ...Tra i talenti valorizzati in Umbria gli indimenticati Renato Curi, Pierluigi Frosio e Paolo Rossi, ma anche Paolo Sollier, Salvatore Bagni e Walter Novellino. Dopo l'esperienza di Perugia seguirono ...