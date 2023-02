Milan, Moncada in scadenza a luglio: quale sarà il suo futuro? Le ultime (Di lunedì 20 febbraio 2023) Geoffrey Moncada, capo del'area scouting del Milan, ha il contratto in scadenza a luglio: cosa ne sarà del suo futuro? Le ultime Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 febbraio 2023) Geoffrey, capo del'area scouting del, ha il contratto in: cosa nedel suo? Le

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giacomobacci2 : RT @86_longo: ?? #Moncada è apprezzatissimo anche dalla nuova proprietà del #Milan. Non è ancora arrivata la firma sul rinnovo, ma si lavora… - PianetaMilan : Milan, #Moncada in scadenza a luglio: quale sarà il suo futuro? Le ultime #ACMilan #Milan #SempreMilan - AJMorales8792 : RT @86_longo: ?? #Moncada è apprezzatissimo anche dalla nuova proprietà del #Milan. Non è ancora arrivata la firma sul rinnovo, ma si lavora… - pbrex668 : RT @86_longo: ?? #Moncada è apprezzatissimo anche dalla nuova proprietà del #Milan. Non è ancora arrivata la firma sul rinnovo, ma si lavora… - cmdotcom : #Milan, due partite fondamentali anche fuori dal campo: cosa filtra sul futuro di #Massara e #Moncada -