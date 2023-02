Milan-Maignan | il francese ci prova | le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilè pronto a riabbracciare Mike, il portierefuori ormai da mesi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo Ilè pronto a riabbracciare Mike, il portierefuori ormai da mesi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Difficile possa tornare a giocare già contro l’Atalanta, più probabile che il rientro sia in Champions contro il Tottenham. Il portiere deve ritrovare la condizione migliore e Pioli non vuole rischiarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.