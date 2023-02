Milan, la ripartenza passa dal cambio in difesa di Pioli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Milan è tornato a vincere ed è uscito dal momento di crisi sistemando la difesa: la ripartenza di Pioli dopo il colloquio con Maldini e Massara Il Milan è tornato a vincere ed è uscito dal momento di crisi sistemando la difesa: la ripartenza di Pioli dopo il colloquio con Maldini e Massara. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il cambio di passo è arrivato con il cambio dalla difesa a 4 a quella 3 e con l’inserimento di Thiaw insieme a Tomori e Kalulu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilè tornato a vincere ed è uscito dal momento di crisi sistemando la: ladidopo il colloquio con Maldini e Massara Ilè tornato a vincere ed è uscito dal momento di crisi sistemando la: ladidopo il colloquio con Maldini e Massara. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ildi passo è arrivato con ildallaa 4 a quella 3 e con l’inserimento di Thiaw insieme a Tomori e Kalulu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La ripartenza del #Milan passa dalla difesa ?? - cielorossonero : RT @MilanNewsit: CorSera - Ripartenza Milan: fondamentale anche il ritorno in gruppo di Ibra - Milannews24_com : #Milan, il piano di ripartenza di #Pioli grazie alla nuova difesa: decisivi i colloqui con Maldini e Massara - sportli26181512 : CorSera - Ripartenza Milan: fondamentale anche il ritorno in gruppo di Ibra: Dietro alla ripartenza del Milan dopo… - MilanNewsit : CorSera - Ripartenza Milan: fondamentale anche il ritorno in gruppo di Ibra -