Milan, Cocirio nuovo Chief Financial Officer: il comunicato ufficiale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Milan annuncia: a Stefano Cocirio deleghe per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoreria, acquisti e controllo di gestione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilannuncia: a Stefanodeleghe per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoreria, acquisti e controllo di gestione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : AC #Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano #Cocirio, membro del CdA dal 2018, a Chief Financial Officer… - PietroMazzara : AC #Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Cocirio, membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018, a C… - MilanWorldForum : Milan: Cocirio Chief Financial Officier Le news -) - LucaHoganC : RT @AntoVitiello: AC #Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano #Cocirio, membro del CdA dal 2018, a Chief Financial Officer del Cl… - MilanWorldForum : Milan: Cocirio Chief Financial Officier Le news -) -