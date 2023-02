Milan, Ambrosini: “Questi punti pesano tanto, vincendo metti pressione” (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match dei rossoneri contro il Monza Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'ex centrocampista delMassimoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match dei rossoneri contro il Monza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SempreMilanit : ?? #Ambrosini crede davvero nel nuovo corso del #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Ambrosini: 'Non possiamo buttare sempre la croce addosso a De Ketelaere' - collettanico : Ambrosini: 'Milan costruito per avere un altro tipo di gioco. Quello attuale è un rimedio ai problemi' - sportli26181512 : Ambrosini: 'Milan costruito per avere un altro tipo di gioco. Quello attuale è un rimedio ai problemi': Massimo Amb… - MilanNewsit : Ambrosini: 'Milan costruito per avere un altro tipo di gioco. Quello attuale è un rimedio ai problemi' -