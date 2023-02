Milan, 2 Partite Fondamentali Fuori dal Campo: Cosa Filtra sul Futuro di Massara e Moncada | Primapagina (Di lunedì 20 febbraio 2023) Riservato, lavoratore e competente: sono questi tre aggettivi che meglio descrivono Massara, un vero e proprio tesoro per il Milan dal 2019. Il suo arrivo ha portato la squadra a raggiungere l’apice della vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, e uno dei segreti di questa cavalcata esaltante è la grande intesa con Maldini. Una delle coppie più affiatate del calcio italiano, che vorrebbero proseguire insieme il loro percorso per molti anni ancora. E questo Cardinale lo ha capito ancora di più nel recente confronto con Maldini, a Milano, prima della gara contro il Tottenham. Ma da Torino arriva un forte sponsor che vorrebbe Massara alla Juventus, dove ha condiviso l’esperienza con Allegri e sono rimasti in ottimi rapporti di amicizia e stima professionale reciproca. Tuttavia, al momento ci sono ancora troppe ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Riservato, lavoratore e competente: sono questi tre aggettivi che meglio descrivono, un vero e proprio tesoro per ildal 2019. Il suo arrivo ha portato la squadra a raggiungere l’apice della vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, e uno dei segreti di questa cavalcata esaltante è la grande intesa con Maldini. Una delle coppie più affiatate del calcio italiano, che vorrebbero proseguire insieme il loro percorso per molti anni ancora. E questo Cardinale lo ha capito ancora di più nel recente confronto con Maldini, ao, prima della gara contro il Tottenham. Ma da Torino arriva un forte sponsor che vorrebbealla Juventus, dove ha condiviso l’esperienza con Allegri e sono rimasti in ottimi rapporti di amicizia e stima professionale reciproca. Tuttavia, al momento ci sono ancora troppe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NandoPiscopo1 : @Pirichello @94Luca994 Io l'ho scritto chiaro e limpido, mi fido di Maldini per sto acquisto, mai visto giocare pri… - cmdotcom : #Milan, due partite fondamentali anche fuori dal campo: cosa filtra sul futuro di #Massara e #Moncada - sportli26181512 : Milan, due partite fondamentali anche fuori dal campo: cosa filtra sul futuro di Massara e Moncada: Riservato, lavo… - Marco7698953055 : @MarcoKappa19 Napoli 20 vittorie su 23 partite...diavolo porco, neanche il Bayern in Bundes o il PSG in Ligue 1 via… - AnStorti : @korner_was_here Comunque se consideriamo solamente le partite giocate contro il lecce napoli e milan hanno gli ste… -