Mihajlovic tra le leggende dello sport | emozione e lacrime all' Olimpico | ecco chi c' era FOTO E

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Mattinata speciale, oggi, allo stadio. L'impianto della capitale, oggi, ha celebrato Sinisa, nel giorno in cui l'ex allenatore del Bologna avrebbe compiuto 54 anni. " E' una ...

Ricordo che quando finivano le partite , prima di andare in conferenzaincontrava sempre la moglie , la baciava e la abbracciava. Mi colpiva vedere questa scena unica , nella quale c'è il ...Un ricordo deluomo, prima ancora che calciatore. "Parlare del Sinisa campione è banale. Vorrei parlare di alcune caratteristiche come uomo, certi valori che non cambiano mai - ha detto ...

Iniziativa in memoria di Sinisa Mihajlovic allo stadio Olimpico di Roma. Oggi, lunedì 20 febbraio, l'ex calciatore e allenatore avrebbe compiuto 54 anni e così Sport e Salute - ente che gestisce ...L'omaggio si è concluso con due maglie di Mihajlovic , una della Roma e una della Lazio, inserite tra quelle di altre leggende dello sport all'interno del tour dell'Olimpico. Le due maglie hanno alla ...