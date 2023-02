(Di lunedì 20 febbraio 2023) 'in'. Una foto di marito e moglie insieme sorridenti, con una dedica piena d'amore: è il modo in cui Ariannna Rapaccioni ha deciso di ricordare suo marito Sinisa...

... la lettera alla figlia: 'Anche se non sono un fidanzato, nessun uomo ti amerà come me' Arianna: 'Mi faccio vedere truccata e ben vestita, ma piango quando sono sola' Sinisaavrebbe ...Arianna Rapaccioni era la moglie di Sinisa, mortoall'età di 53 anni. Arianna Rapaccioni è la moglie di Sinisa, ...

Mihajlovic oggi avrebbe compiuto 54 anni. Arianna: «Buon compleanno in paradiso» leggo.it

Oggi Siniša Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni – LazioPress.it LazioPress.it

Sinisa Mihajlovic, gli auguri (social) della moglie Arianna: «Buon compleanno in paradiso». Oggi l'ex allenato ilmessaggero.it

Le lacrime di Soriano: torna a segnare dopo due anni e piange ricordando Mihajlovic Sky Sport

Il Bologna di Mihajlovic diventa una docu-serie: risate e lacrime su Dazn La Gazzetta dello Sport

«Buon compleanno in paradiso». Una foto di marito e moglie insieme sorridenti, con una dedica piena d'amore: è il modo ...«Buon compleanno in paradiso». Una foto insieme sorridenti e una dedica piena d'amore, ha deciso così Ariannna Rapaccioni di ricordare suo marito Sinisa Mihajlovic nel ...