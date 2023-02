Mihajlovic nella Hall of Fame | Scarchilli si commuove | ' ' Sinisa era un compagno vero' '

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel giorno in cuiavrebbe compiuto 54 anni, Roma e Lazio, allo stadio Olimpico, gli hanno dedicato una parte dellaof. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmercatoweb : Oggi Sinisa #Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni. Grande campione nello sport e, soprattutto, nella vita. Sarai sem… - Newsinunclick : Oggi è il 20 febbraio e Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni. 'Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato… - 1000Cuori : ?? Mihajlovic: quella cavalcata entrata nella storia ?? - Matteo_Ragnelli : Tanti auguri Sinisa! ?? Rimarrai per sempre nella mente di tutti noi... #Mihajlovic #20febbraio - fabio78official : @GargAzazel @CorkScrew12 @NandoPiscopo1 Non mi sono spiegato bene, Romagnoli alla Samp lo fece esordire lui, poi ov… -

Nel giorno in cui Sinisaavrebbe compiuto 54 anni, Roma e Lazio, allo stadio Olimpico, gli hanno dedicato una parte della Hall of Fame. ...Per tutti era Sinisa, prima di essere" . Le conclusioni sono state affidate al direttore generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris: "Sono cresciuto con le gesta di Sinisa e...

Mihajlovic, gli auguri dal mondo del calcio nel giorno del 54 ... Sky Sport

Mihajlovic, il calcio piange ancora nel giorno del 54esimo compleanno - Sportmediaset Sport Mediaset

Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni, la dedica della moglie ... Tag24

Sinisa Mihajlovic nella Hall Of Fame dell'Olimpico di Roma Eurosport IT

We are one, la serie sul Bologna e Mihajlovic: cosa si vedrà su Dazn Corriere della Sera

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lo stadio Olimpico di Roma celebra Sinisa Mihajlovic, nel giorno in cui l'ex allenatore del Bologna avrebbe compiuto 54 anni. "E' una giornata ...