Mihajlovic entra tra le leggende dell’Olimpico | “Un ponte per non dimenticarlo”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo Stadio Olimpico celebra Sinisanel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni, a due mesi dalla morte. Sport e Salute, con la collaborazione di Roma e Lazio, ha esposto due maglie (la numero 4 giallorossa e la 11 biancoceleste) del campione serbo all’inizio del tour dello stadio alla presenza della famiglia. “Sinisa è stato ricordato nel miglior modo. Ringrazio tutti per l’affetto, è un onore. È stato stupendo tornare all’Olimpico. Ringrazio sia la Roma che la Lazio per questo bellissimo gesto, credo che Sinisa se lo meritasse”, ha detto la moglie Arianna Rapaccioni. Presente, in rappresentanza della Roma, l’ex compagno di squadra Alessio Scarchilli: “Sono fiero di essere qui per celebrare un meritato riconoscimento. In questo stadio Sinisa ha regalato emozioni a tutti i tifosi che sono venuti a vederlo. A nome della Roma, riconosciamo come Sinisa si sia ...