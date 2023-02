Migranti Meloni: da Ue risposte serie no selezione da trafficanti (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Sull'immigrazione il dibattito deve essere sulla dimensioni esterna: è inutile discutere di movimenti secondari se a monte non fermiamo i movimenti primari. Non possiamo continuare a consentire che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Sull'immigrazione il dibattito deve essere sulla dimensioni esterna: è inutile discutere di movimenti secondari se a monte non fermiamo i movimenti primari. Non possiamo continuare a consentire che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Dal Superbonus ai migranti, passando per il Pnrr e le bollette, abbiamo verificato cinque dichiarazioni di Giorgia… - elio_vito : La gestione del governo Meloni del fenomeno migranti è un tragico fallimento, centinaia di profughi morti in mare,… - LaVeritaWeb : Il premier esulta dopo il vertice di giovedì: «Fissato il principio che i flussi sono un problema comune. Le risors… - mcc43_ : RT @guidoolimpio: - TV7Benevento : Migranti: Meloni, 'agire su confini esterni Ue, ingressi non li decidono bande trafficanti' -… -