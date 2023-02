Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ag_notizie : Migranti: visita del capo dipartimento Libertà civili a Lampedusa, servono più medici e mezzi anche per gli isolani… - Piergiulio58 : Migranti, sbarcati a Civitavecchia i 156 a bordo della nave di Emergency. Tra i naufraghi 2 donne e 28 minori. Capo… - fisco24_info : Migranti, sbarcati a Civitavecchia i 156 a bordo della nave di Emergency: (Adnkronos) - Tra i naufraghi 2 donne e 2… - Radio1Rai : Operazioni di sbarco a Civitavecchia dove ha attraccato la nave di @emergency_ong con a bordo 156 #migranti: tra lo… - Ultrabanned : @alesallusti Questo governo non durerà. Da un lato perde la fiducia degli elettori (sondaggi fasulli) dall'altro i… -

E' stato deciso daldipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Viminale, Valerio ... a ripetizione, gli sbarchi di. Il prefetto è già in aeroporto e sta lasciando l'isola per ...Lo ha dichiarato Emanuele Nannini,missione Sar di Emergency, dopo lo sbarco a Civitavecchia di 156 naufraghi salvati nel Mediterraneo. "Per noi " ha aggiunto ", il senso di questa missione è ...

Migranti: capo dipartimento Libertà civili, svuotare hotspot Espansione TV

Migranti: visita del capo dipartimento Libertà civili a Lampedusa, servono più medici e mezzi anche per gli isolani AgrigentoNotizie

Migranti, al porto di Civitavecchia concluso lo sbarco dalla nave di Emergency Sky Tg24

Migranti, emergenza Lampedusa: «Svuotare l’hotspot» Corriere del Mezzogiorno

Sbarco di 43 migranti sulla costa di capo Teulada, barchino va a fuoco Sardegna Live

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Fra stasera e domani saranno 1.200 i migranti che lasceranno l'hotspot di Lampedusa dove, oltre ai traghetti, alle navi militari e alle motovedette, verrà appositamente impegnato anche un aereo con 18 ...