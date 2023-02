Michelle Hunziker sul rapporto con Tomaso Trussardi | spunta fuori solo ora la verità

Leggi su sologossip

(Di lunedì 20 febbraio 2023), ospite a Verissimo racconta lasulcon: come stanno oggi le cose fra i due Simpatia, bravura ed umiltà.si riconosce per tutte queste cose oltre che per quell’incredibile bellezza che non passa mai inosservata sul piccolo schermo. Una carriera televisiva che l’ha vista crescere come personaggio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.