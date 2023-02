Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | le ultime news non lasciano speranze | «Eros Ramazzotti? Guai a chi me lo tocca»

(Di lunedì 20 febbraio 2023)è stata da poco ospite di Verissimo di Silvia Toffanin; qui la conduttrice svizzera ha potuto parlare ancora una volta deli suoi ex maritied. Nonostante entrambe le storie d’amore siano ormai finite, fra loro è rimasto un ottimo rapporto… Leggi anche:, una domenica in famiglia con...

La showgirl 46enne chiude definitivamente con l'ex Trussardi Parla di Ramazzotti, che torna nel suo show: "Guai a chi me lo tocca"per la prima volta chiude definitivamente a una possibilità di reunion con l'ex marito Tomaso Trussardi . A Verissimo la svizzera mette una pietra tombale sul matrimonio con l'...Ospite a Verissimoha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua separazione da Tomaso Trussardi.: la separazione da Trussardiè stata ospite al salotto tv di ...

Eros Ramazzotti e Michelle HUnziker stanno per diventare nonni: la figlia, Aurora Ramazzotti, è in dolce attesa e la conduttrice ha raccontato a Verissimo il suo rapporto con il cantante con cui ha un ...Michelle Hunziker ha parlato dei suoi ex marito Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti: ma cosa ha detto la conduttrice svizzera