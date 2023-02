Michela Moioli salta i Mondiali di snowboard | ' Non posso competere per le medaglie' - Sport - Altri Sport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L'ex campionessa olimpica non sarà a Bakuriani, decisione presa di comune accordo con la Federazione: la stagione è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : #Moioli salta i Mondiali di #Snowboard L'annuncio dell'azzurra - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Michela Moioli, la rinuncia più amara: 'Salto i Mondiali e chiudo la stagione, non sono ancora competitiva' #snowboarding #… - serieB123 : Perché Michela Moioli salta i Mondiali di snowboard: «Non mi sento competitiva» - TV7Benevento : Snowboard: Moioli salta i mondiali di Bakuriani, 'Chiudo qui la stagione' - - sportface2016 : #Snowboard | Michela #Moioli rinuncia ai Mondiali 2023 di Bakuriani -

L'ex campionessa olimpica non sarà a Bakuriani, decisione presa di comune accordo con la Federazione: la stagione è ...L'Italia dello snowboard deve fare i conti con un'assenza pesante ai Mondiali 2023 di Bakuriani che hanno preso ieri il via.ha infatti deciso in accordo con lo staff tecnico delal Fisi di saltare la rassegna iridata e di chiudere in anticipo la stagione . 'Purtroppo il mio attuale livello di competitività ...

Perché Michela Moioli salta i Mondiali di snowboard: «Non mi sento competitiva» Corriere della Sera

Michela Moioli salta i Mondiali di snowboard: "Non posso competere per le medaglie" QUOTIDIANO NAZIONALE

Snowboard, Michela Moioli salterà i Mondiali. "La mia stagione finisce qui, mi concentro sul futuro" OA Sport

Michela Moioli, la rinuncia più amara: 'Salto i Mondiali e chiudo la stagione, non sono ancora competitiva' NEVEITALIA.IT

Mondiali di Snowboardcross, Moioli rinuncia: “Il livello di competitività non è ottimo” Il Faro online

L’ex campionessa olimpica non sarà a Bakuriani, decisione presa di comune accordo con la Federazione: la stagione è finita ..."Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni".