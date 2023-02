Michela Moioli non prenderà parte ai Mondiali di Snowboard in Georgia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Michela Moioli non prenderà parte ai Mondiali di Snowboard di Bakuriani, in Georgia. La 28enne bergamasca oro olimpico a PyeongChang 2018, rientrata (dopo i problemi alla schiena) alle competizioni nella tappa di Coppa del mondo disputata a Cortina lo scorso 28 gennaio piazzandosi all’ottavo posto, ha deciso in accordo con lo staff tecnico della Federazione di saltare i Mondiali Georgiani e di chiudere anticipatamente la stagione. “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni – le parole di Moioli riportate in una nota della Fisi -, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023)nonaididi Bakuriani, in. La 28enne bergamasca oro olimpico a PyeongChang 2018, rientrata (dopo i problemi alla schiena) alle competizioni nella tappa di Coppa del mondo disputata a Cortina lo scorso 28 gennaio piazzandosi all’ottavo posto, ha deciso in accordo con lo staff tecnico della Federazione di saltare ini e di chiudere anticipatamente la stagione. “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni – le parole diriportate in una nota della Fisi -, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione ...

