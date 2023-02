“Mi hanno tolto tutto”. Il dramma di Emilio Fede: “Ecco la mia situazione oggi” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Emilio Fede crolla a Non è l’Arena. L’ultima volta che avevamo sentito parlare dell’ex direttore del TG4 il tema era quello della pensione. Provocando più di qualche reazione il giornalista aveva confessato di prendere 8mila euro di pensione, ma che tale cifra non gli bastava: “Ho una pensione da 8mila euro al mese, dopo tanti anni di lavoro. Non mi bastano. Devo pagare la rata della macchina in leasing, l’autista, la badante e l’affitto di casa. E le bollette – aveva aggiunto Emilio Fede – Una volta non pagavo nulla. Non sono tanti, c’è anche la benzina, la cameriera ad ore, le bollette dei telefonini. Alla fine del mese non mi avanza niente”. In un’altra occasione il tema della discussione era stata la sua faccia, che in molti ritenevano oggetto di qualche ritocchino di troppo. In realtà lui stesso precisò: “Chi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)crolla a Non è l’Arena. L’ultima volta che avevamo sentito parlare dell’ex direttore del TG4 il tema era quello della pensione. Provocando più di qualche reazione il giornalista aveva confessato di prendere 8mila euro di pensione, ma che tale cifra non gli bastava: “Ho una pensione da 8mila euro al mese, dopo tanti anni di lavoro. Non mi bastano. Devo pagare la rata della macchina in leasing, l’autista, la badante e l’affitto di casa. E le bollette – aveva aggiunto– Una volta non pagavo nulla. Non sono tanti, c’è anche la benzina, la cameriera ad ore, le bollette dei telefonini. Alla fine del mese non mi avanza niente”. In un’altra occasione il tema della discussione era stata la sua faccia, che in molti ritenevano oggetto di qualche ritocchino di troppo. In realtà lui stesso precisò: “Chi ...

