Meteo | dal caldo anomalo al ritorno dell’inverno La settimana in Italia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Torna il sereno dopo settimane di freddo e perturbazioni: l'accoglie un ponte di Carnevale fatto di temperature al di sopra della media stagionale e bel tempo su gran parte della Penisola. Un anticiclone che dovrebbe garantire almeno fino a mercoledì 22 giornate soleggiate e calde, con picchi anche fino a 20 gradi, prima di lasciar spazio a una nuova ondata di freddo. L'aria di bassa pressione proveniente dalle Isole Britanniche dovrebbe giungere ina partire da giovedì 23, investendo per primo il Nordest. Successivamente le perturbazioni, e un drastico calo delle temperature, si sposteranno verso Sud, investendo l'Appennino e zone limitrofe, con anche neve a medie-basse quote. Una notizia positiva per quanto riguarda il dramma della siccità che sta investendo l'nelle ultime settimane.