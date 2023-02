“Meta Verified” è un semplice strumento di marketing? Cosa potrebbe comportare per i creators e le aziende (Di lunedì 20 febbraio 2023) Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, vuole introdurre un nuovo sistema di verifica a pagamento degli account su Facebook e Instagram chiamato “Meta Verified”. Il nuovo sistema inizierà a essere sperimentato a partire da questa settimana in Australia e Nuova Zelanda per poi essere esteso ad altri Paesi. In molti hanno paragonato “Meta Verified” a “Twitter Blue”, un abbonamento che a partire dalla fine del 2022 include tra i servizi aggiuntivi anche la “spunta blu” di verifica dell’account Twitter. Per il momento le aziende non possono richiedere l’accesso all’abbonamento, mentre Twitter per gli account istituzionali o governativi e per quelli delle testate giornalistiche, delle emittenti televisive e delle altre aziende che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 febbraio 2023), l’azienda di Mark Zuckerberg proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, vuole introdurre un nuovo sistema di verifica a pagamento degli account su Facebook e Instagram chiamato “”. Il nuovo sistema inizierà a essere sperimentato a partire da questa settimana in Australia e Nuova Zelanda per poi essere esteso ad altri Paesi. In molti hanno paragonato “” a “Twitter Blue”, un abbonamento che a partire dalla fine del 2022 include tra i servizi aggiuntivi anche la “spunta blu” di verifica dell’account Twitter. Per il momento lenon possono richiedere l’accesso all’abbonamento, mentre Twitter per gli account istituzionali o governativi e per quelli delle testate giornalistiche, delle emittenti televisive e delle altreche ...

