Messina Denaro | ' Sfuggo dal farmi conoscere | sono un felino'

(Di lunedì 20 febbraio 2023) - 'In generedal, ma non da te anche dalla mia mamma. Ioun..e quando le persone mi studiano, mi indovinano, minchia, mi infastidisco come una belva' le parole del ...

Il conflitto ucraino sarebbe tutta colpa del presidente Volodymyr Zelensky e degli occidentali che non smettono di inviare armi . Si scopre così un Matteoinedito che discetta anche di geopolitica , grazie alla rivelazione della chat con una delle pazienti conosciuta alla clinica 'La Maddalena'. " Perché invece di fornire armi, gli stati ...- 'In genere sfuggo dal farmi conoscere, ma non da te anche dalla mia mamma. Io sono un felino..e quando le persone mi studiano, mi indovinano, minchia, mi infastidisco come una belva' le parole del ...

Cosa c'entra Matteo Messina Denaro con la scomparsa di Denise Pipitone: l'appello di Piera Maggio e il controllo dei ... Open

Riproducono l’arresto di Messina Denaro per i festeggiamenti di carnevale: la scena è curata in ogni… Il Fatto Quotidiano

Matteo Messina Denaro: 'le sue condizioni sono molto gravi'; parla il suo avvocato iLMeteo.it

Poco prima dell'arrivo del capo dello Stato di Washington le autorità ucraine avevano dichiarato un'allerta aerea e invitato i cittadini a "trovare rifugio" ...Intanto durante la sua latitanza, il boss trascorreva il tempo nel suo appartamento di via Cb, a Campobello di Mazara, leggendo o guardando film ...