Messina Denaro | ' Io ho vissuto | ho calpestato il mondo malamente'

'Io ho un'età vetusta, non ho vissuto nel salottino seduto con le ciabatte, io sono stato un tipo che il mondo lo ha calpestato e lo ha calpestato anche malamente' le parole di un audio del superboss ...

- 'Io ho un'età vetusta, non ho vissuto nel salottino seduto con le ciabatte, io sono stato un tipo he il mondo lo ha calpestato e lo ha calpestato anche malamente' le parole di un audio del superboss ...In un audio, trasmesso da Massimo Giletti a Non è L'Arena , il boss mafioso Matteorivela il suo pensiero in merito alla situazione Ucraina dichiarandosi filorusso: "Perché gli Stati occidentali anziché fornire le armi non dicono a questo buffone (Zelensky, ndr) di ...

L'audio del boss a due amiche prima dell'arresto, diffuso nel corso di Non è l'Arena. "Basterebbe non fornire armi e fare dimettere quel buffone" ...Fosse stato per lui, la guerra sarebbe finita già da un pezzo. Nei deliri del super boss Matteo Messina Denaro ci sono anche le considerazioni sul conflitto in Ucraina, sulla figura di Zelensky e ...