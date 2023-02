Messina, 80enne muore carbonizzato in casa dopo aver acceso focolare (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ad Alì Terme, nel messinese, un anziano 80enne è morto all’interno della propria abitazione a causa di un incendio provocato dal focolare a legna che l’uomo utilizzava per riscaldare la casa. Il corpo senza vita dell’anziano, parzialmente carbonizzato, è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco dopo aver domato il rogo. Sull’episodio indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ad Alì Terme, nel messinese, un anzianoè morto all’interno della propria abitazione a causa di un incendio provocato dala legna che l’uomo utilizzava per riscaldare la. Il corpo senza vita dell’anziano, parzialmente, è stato rinvenuto dai Vigili del Fuocodomato il rogo. Sull’episodio indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Messina, 80enne muore carbonizzato in casa dopo aver acceso focolare - News24_it : Messina, 80enne muore carbonizzato in casa dopo aver acceso focolare - fisco24_info : Messina, 80enne muore carbonizzato in casa dopo aver acceso focolare: (Adnkronos) - Ad Alì Terme… -