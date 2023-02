Messico, calcio e surrealismo (Di lunedì 20 febbraio 2023) A un certo punto il Deportivo Toluca fa un cambio ed entra in campo il numero 190. Non mi sorprendo nemmeno più. Dal primo minuto, sulla fascia sinistra, gioca il 194, tal Jorge Rodriguéz. Sono rimasto un tempo col dubbio di essermi sognato quell’1 sulla maglietta, perché sembra davvero troppo e perché Rodriguéz, terzino sinistro, giocava sulla fascia opposta. E la miopia in questi casi non aiuta. Riuscire a far stare tre cifre sul retro di una divisa da calcio non è facile, e così l’1 sulla maglia del Toluca è talmente spostato di lato da finire quasi sul fianco. E ok le magliette variopinte di Campos, la Cuautemiña di Blanco, l’Azteca, i gol del Chicharito Hernández e quelli di Hugo Sánchez. Ma dopo averlo visto dal vivo il calcio messicano per me rimarrà sempre quei numeri lì: 190-194. Nemmeno il football americano o il basket NBA erano arrivati ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 20 febbraio 2023) A un certo punto il Deportivo Toluca fa un cambio ed entra in campo il numero 190. Non mi sorprendo nemmeno più. Dal primo minuto, sulla fascia sinistra, gioca il 194, tal Jorge Rodriguéz. Sono rimasto un tempo col dubbio di essermi sognato quell’1 sulla maglietta, perché sembra davvero troppo e perché Rodriguéz, terzino sinistro, giocava sulla fascia opposta. E la miopia in questi casi non aiuta. Riuscire a far stare tre cifre sul retro di una divisa danon è facile, e così l’1 sulla maglia del Toluca è talmente spostato di lato da finire quasi sul fianco. E ok le magliette variopinte di Campos, la Cuautemiña di Blanco, l’Azteca, i gol del Chicharito Hernández e quelli di Hugo Sánchez. Ma dopo averlo visto dal vivo ilmessicano per me rimarrà sempre quei numeri lì: 190-194. Nemmeno il football americano o il basket NBA erano arrivati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lUltimoUomo : Reportage sullo spettacolo surreale offerto dal calcio messicano, tra mascotte supposte e diavoli in tribuna. - RossoneroBlog : Un autentico giramondo dato che oltre all’Italia ha giocato sui campi di Cile, Spagna, Portogallo, Messico e Colomb… - DiegoCimino : @ZiaLulli1 Mondiali 'per club' - diversa (e meno rilevante, si svolge ogni anno e si e' gia' svolta spesso nei Paes… - sportface2016 : Qualificazioni #Mondiali2026: tre slot in meno alla #Concacaf con #Usa, #Messico e #Canada qualificate di diritto - pallonatefaccia : Va tenuto presente che il Canada sta vivendo un ottimo momento nel calcio: le donne sono le detentrici dell'oro oli… -