Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming (Di lunedì 20 febbraio 2023) Città del Vaticano – Torna il tempo della Quaresima e con essa i riti tipici di preparazione alla Pasqua. E dopo lo stop imposto dalla pandemia prima e dal dolore al ginocchio dopo del Santo Padre dopo, Roma si appresta a vivere l’inizio della Quaresima con la tradizionale processione dell’Aventino presieduta dal Pontefice. Il Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2023 E così, quest’anno, Papa Francesco celebrerà nuovamente la Messa del Mercoledì delle Ceneri il 22 febbraio nella basilica di Santa Sabina, che sarà preceduta dalla suggestiva processione penitenziale che avrà inizio dalla basilica di Sant’Anselmo. Il rito avrà inizio alle 16.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 febbraio 2023) Città del Vaticano – Torna il tempo della Quaresima e con essa i riti tipici di preparazione alla Pasqua. E dopo lo stop imposto dalla pandemia prima e dal dolore al ginocchio dopo del Santo Padre dopo, Roma si appresta a vivere l’inizio della Quaresima con la tradizionale processione dell’Aventino presieduta dal Pontefice. Ilggio diper la Quaresima 2023 E così, quest’anno,celebrerà nuovamente ladelil 22 febbraio nella basilica di Santa Sabina, che sarà preceduta dalla suggestiva processione penitenziale che avrà inizio dalla basilica di Sant’Anselmo. Il rito avrà inizio alle 16.30 e sarà trasmesso insulla pagina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una scena quasi surreale visto che alcuni collezionisti hanno pensato che si trattasse di performance artistica o c… - ItaliaJoseph : RT @ValeReinstated: A questo episodio di Person of Interest ne seguirono la messa in onda solo di altri cinque. La serie venne sospesa. Beh… - Luisarmandoamdg : @UCEPO Posso chiedere ancora un biglieto per la messa del mercoledi delle ceneri? Dove? Grazie - dessere88fenice : Person of interest *** A questo episodio della serie ne seguì la messa in onda soli di altri cinque. La serie venne… - sipuofaree : RT @ValeReinstated: A questo episodio di Person of Interest ne seguirono la messa in onda solo di altri cinque. La serie venne sospesa. Beh… -