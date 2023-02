Mercato San Severino | 60enne in manette per violenza sessuale aggravata

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il 17 febbraio 2023, i Carabinieri della Stazione di Fisciano hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale in carcere disposta dal G.l.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di unoriginario di Cava de’ Tirreni e domiciliato aSanper i reati die corruzione di due minorenni. L’indagine, avviata a seguito di una segnalazione pervenuta al Centro Servizio Emergenza Infanzia dalla madre delle bambine, ha permesso di ricostruire i gravi e reiterati episodi disubiti negli anni dalle due minori e perdurati sino al 2022, che, secondo la prospettiva accusatoria accolta dal GIP, potrebbero essere state commesse dall’indagato. Segui ZON.IT su Google ...

... prodotto aMartino Buon Albergo, è sulle tavole canadesi grazie all'interessamento di un'importatrice di prodotti di nicchia. "Siamo in una fase di rilancio, con grande interesse per il...... sulla vita e sul percorso artistico di Massimo Troisi a 70 anni dalla sua nascita aGiorgio a ... retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi disurreali e... D DAZN venerdì, 17 ...

A Mercato San Severino torna il Carnevale: gli eventi in programma SalernoToday

"Lo sport, in particolare il rugby, possono aiutare a combattere il bullismo". Al Comune di Mercato San Severino il ... Virgilio

Incidente sull'A30, all'altezza di Mercato San Severino: ferita una donna SalernoToday

Mercato San Severino, Pupatella “prof” di chimica per la gang la Città di Salerno

Mercato San Severino, autostrada A-30: incidente stradale, ferita una donna - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Violenta due bambine, 60enne di Mercato San Severino arrestato dai carabinieri. L'arresto per le violenze su due bambine ...E' stato arrestato per violenza sessuale aggravata e corruzione di minori, come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, un 60enne originario di Cava de' Tirreni e domici ...