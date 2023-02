Merano, donna morta per lesioni multiple. Indagato il compagno che aveva chiamato i soccorsi: «È caduta dalle scale» (Di lunedì 20 febbraio 2023) aveva chiamato i soccorsi sabato notte spiegando che la compagna era caduta dalle scale. La sua versione però non aveva convinto i medici e l’uomo, il 55enne Alexander Gruber, è ora Indagato per omicidio volontario. La donna, la 39enne Sigrid Groeber, era stata portata al pronto soccorso di Merano con lesioni gravissime multiple dopo la chiamata del compagno, custode della scuola alberghiera Kaiserhof. Subito le sue condizioni erano apparse disperate e la donna è morta poco dopo. Il personale medico non ha creduto al racconto dell’uomo e ha allertato i carabinieri, dubitando si fosse trattato di un incidente. Gruber si trova in stato ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023)sabato notte spiegando che la compagna era. La sua versione però nonconvinto i medici e l’uomo, il 55enne Alexander Gruber, è oraper omicidio volontario. La, la 39enne Sigrid Groeber, era stata portata al pronto soccorso dicongravissimedopo la chiamata del, custode della scuola alberghiera Kaiserhof. Subito le sue condizioni erano apparse disperate e lapoco dopo. Il personale medico non ha creduto al racconto dell’uomo e ha allertato i carabinieri, dubitando si fosse trattato di un incidente. Gruber si trova in stato ...

