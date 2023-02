Meloni vuole Sechi per abbassare il volume alla cacofonia di governo. Con la benedizione di Descalzi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non sarà solo capo della comunicazione, per lui è previsto un ruolo da uomo d'ordine per evitare altri pasticci mediatici dopo le accise e la fuga in avanti di Nordio. Come Fabrizio Alfano, anche lui arriva dall'Agi, l'agenzia giornalistica di proprietà dell'Eni Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non sarà solo capo della comunicazione, per lui è previsto un ruolo da uomo d'ordine per evitare altri pasticci mediatici dopo le accise e la fuga in avanti di Nordio. Come Fabrizio Alfano, anche lui arriva dall'Agi, l'agenzia giornalistica di proprietà dell'Eni

