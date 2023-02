Meloni vola in Ucraina e cerca alleanze contro Macron-Scholz

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Un'accelerazione repentina. E non casuale. La dimostrazione plastica di quale sia la reale collocazione dell'Italia nello scacchiere internazionale, al di là di polemiche e visioni non sempre identiche all'interno del governo. Secondo un'indiscrezione battuta ieri pomeriggio dall'agenzia di stampa Reuters, che cita «una fonte politica romana», il premier Giorgiaquest'oggi si dovrebbe recare a Kiev, all'inizio della settimana che segnerà il primo anniversario dall'inizio della guerra tra Russia e. Ieri mattina Il Fatto Quotidiano aveva ipotizzato una calendarizzazione per domani, martedì 21. Poi, le ulteriori tensioni con Forza Italia inerenti alla siderale distanza sulla valutazione sul SuperBonus 110% e su come procedere per salvare il settore edilizio e i novemila cantieri attualmente fermi, avrebbe reso necessario questo cambio di ...