Meloni | Varsavia e il confine morale e materiale dell’Occidente

Una visione comune, quella delle identità come base fondante degli Stati, accanto alla consapevolezza che Varsavia "è il confine morale e materiale dell'Occidente". Incontrando il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki alla vigilia del viaggio a Kiev, Giorgia Meloni non solo fa un passo nel sostegno a tutto ciò che vuol dire per l'Italia la Polonia (San Giovanni Paolo II incluso), ma mette l'accento su strategie comuni alla voce sicurezza e cooperazione. Ovvero la partita delle armi da destinare a Kiev (caccia dopo carri), il ruolo nuovo di un'Europa che tratti il dossier migranti con spirito di coesione e non con distacco verso i paesi di prima accoglienza e il disegno complessivo in cui incardinare le strategie comuni sulla guerra in Ucraina. A Varsavia (prima di ...

