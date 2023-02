"Meloni non ha preso le distanze". Fango di Montanari, Bocchino lo disintegra (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si parla dell'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 20 febbraio e come al solito Tomaso Montanari non perde l'occasione per attaccare il governo di Giorgia Meloni tirando fuori sempre lo stesso argomento: il fascismo. Questa volta però si deve scontrare con Italo Bocchino che lo fa letteralmente a pezzi. "Non si può derubricare a rissa. C'è stato un violentissimo attacco contro gli studenti. È un episodio gravissimo. Se il partito di matrice fascista che sta al Governo avesse preso le distanze...", attacca infatti il rettore dell'Università per stranieri di Siena. "Ma cosa dici? Ma dove vivi? Ma di cosa stai parlando?", lo interrompe Bocchino: "Fratelli d'Italia non è un partito fascista. Ma come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si parla dell'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 20 febbraio e come al solito Tomasonon perde l'occasione per attaccare il governo di Giorgiatirando fuori sempre lo stesso argomento: il fascismo. Questa volta però si deve scontrare con Italoche lo fa letteralmente a pezzi. "Non si può derubricare a rissa. C'è stato un violentissimo attacco contro gli studenti. È un episodio gravissimo. Se il partito di matrice fascista che sta al Governo avessele...", attacca infatti il rettore dell'Università per stranieri di Siena. "Ma cosa dici? Ma dove vivi? Ma di cosa stai parlando?", lo interrompe: "Fratelli d'Italia non è un partito fascista. Ma come ...

