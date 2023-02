Meloni incontra Mateusz Morawiecki: "Vogliamo un'Europa forte. L'Ucraina conti su di noi" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Prima tappa a Varsavia, poi si continua alla volta di Kyiv. Giorgia Meloni ha incontrato per un colloquio il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, uno dei suoi maggiori alleati in Europa. "Vogliamo un'Europa forte: condividiamo i valori cristiani e la visione dell'Europa delle patrie", ha detto Morawiecki. "Abbiamo un'idea simile e compatibile di cosa deve essere l'Ue", ha poi aggiunto Meloni, ricordando il legame tra i due paesi: "Un legame economico e commerciale che ha raggiunto la cifra record di interscambio di 29 miliardi di euro. Ci sono più di duemila aziende italiane che impiegano circa centomila persone. Il nostro legame è anche culturale e continuerà a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Prima tappa a Varsavia, poi sinua alla volta di Kyiv. Giorgiahato per un colloquio il primo ministro polacco,, uno dei suoi maggiori alleati in. "un': condividiamo i valori cristiani e la visione dell'delle patrie", ha detto. "Abbiamo un'idea simile e compatibile di cosa deve essere l'Ue", ha poi aggiunto, ricordando il legame tra i due paesi: "Un legame economico e commerciale che ha raggiunto la cifra record di interscambio di 29 miliardi di euro. Ci sono più di duemila aziende italiane che impiegano circa centomila persone. Il nostro legame è anche culturale enuerà a ...

