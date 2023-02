Meloni e Biden si sfiorano in Polonia. Ma nessun incontro tra i due leader (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giorgia Meloni e Joe Biden si sono sfiorati nell'aeroporto di Rzeszou in Polonia. Il presidente statunitense stava tornando dalla sua visita a Kiev e così il premier italiano era in transito durante il suo viaggio nella capitale ucraina. I due leader, però, non si sono incontrati anche se i loro aerei sono stati a poco più du un chilometro di distanza l'uno dell'altro. Il presidente statunitense Biden era arrivato in Polonia dopo la visita a sorpresa a Kiev. A bordo dell'Air Force One, l'inquilino della Casa Bianca era partito da una manciata di minuti alla volta di Varsavia dall'aeroporto di Rzeszôu dove in quel momento era in sosta anche la delegazione italiana con il premier Giorgia Meloni, in attesa di raggiungere Kiev. I due aerei sono stati a lungo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giorgiae Joesi sono sfiorati nell'aeroporto di Rzeszou in. Il presidente statunitense stava tornando dalla sua visita a Kiev e così il premier italiano era in transito durante il suo viaggio nella capitale ucraina. I due, però, non si sono incontrati anche se i loro aerei sono stati a poco più du un chilometro di distanza l'uno dell'altro. Il presidente statunitenseera arrivato indopo la visita a sorpresa a Kiev. A bordo dell'Air Force One, l'inquilino della Casa Bianca era partito da una manciata di minuti alla volta di Varsavia dall'aeroporto di Rzeszôu dove in quel momento era in sosta anche la delegazione italiana con il premier Giorgia, in attesa di raggiungere Kiev. I due aerei sono stati a lungo ...

