Meloni è a Varsavia. Poi sarà da Zelensky che la ringrazia per il sostegno italiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) - Nelle prossime ore la premier incontrerà il premier polacco, alleato nel partito dei conservatori europei. Poi in treno il trasferimento a Kiev per incontrare il presidente ucraino che, in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... graziellacesari : RT @ilgiornale: Nessun passo indietro sulla posizione atlantica di #Meloni, che oggi dà inizio al viaggio che la porterà prima a #Varsavia… - geniazze : RT @mariolavia: =Titolo di apertura tg2: 'Giorgia Meloni attesa a Varsavia'. Poi Biden a Kijiv - mromitti44 : RT @repubblica: Meloni a Varsavia e il difficile incontro con Biden [dal nostro inviato Tommaso Ciriaco] - plucciola : Pur di non incontrare la #Meloni a Varsavia dopo le dichiarazioni di #Berlusconi #Biden è andato di nascosto a Kiev… - ZenatiDavide : Meloni e i tentativi di incontrare Biden a Varsavia: Le agende parlano più della comunicazione di Palazzo Chigi. Gi… -

- Nelle prossime ore la premier incontrerà il premier polacco, alleato nel partito dei conservatori europei. Poi in treno il trasferimento a Kiev per incontrare il presidente ucraino che, in una ...La presidente del Consiglio Giorgiaoggi pomeriggio alle 17 incontrera' ail Primo Ministro della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki. Dalla capitale polacca, poi, la premier dovrebbe recarsi in visita a Kiev per ...

Meloni a Varsavia e il difficile incontro con Biden la Repubblica

Meloni in giornata a Varsavia per incontrare Morawiecki RaiNews

Meloni oggi a Varsavia, vedrà primo ministro Morawiecki Adnkronos

Meloni vola a Varsavia, domani sarà a Kiev da Zelensky Agenzia askanews

Meloni e i tentativi di incontrare Biden a Varsavia La Stampa

La premier vola in Polonia, domani arriverà in treno fino alla capitale ucraina. Con Zelensky parlerà della guerra, ribadendo il sostegno italiano. Ma soprattutto porterà la proposta di un piano di ri ...Incontro a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Biden ricorda il sostegno degli Stati Uniti e di tutto il mondo. Da Washington un pacchetto di aiuti da mezzo miliardo di dollari e nuove sanzioni ...