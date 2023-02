Meloni attesa a Kiev, tappa in Polonia con il premier conservatore Morawiecki. L’ipotesi di un incontro con Biden (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un incontro lampo a Varsavia tra Giorgia Meloni e Joe Biden: a questo starebbe lavorando la diplomazia italiana, secondo il Corriere della Sera, in un difficile incastro di orari e agende. Il presidente americano ha visitato a sorpresa Zelensky a Kiev e la premier italiana è già in Polonia, dove ha fatto tappa prima di raggiungere anche lei la capitale ucraina per incontrare – per la prima volta da premier – il presidente ucraino. Dalle 17, a Varsavia, Meloni è al vertice con il premier polacco Mateusz Morawiecki, alleato con la leader di Fratelli d’Italia nel partito dei Conservatori europei, e terrà poi un punto con i giornalisti della stampa estera. Le diplomazie starebbero tentando di organizzare ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Unlampo a Varsavia tra Giorgiae Joe: a questo starebbe lavorando la diplomazia italiana, secondo il Corriere della Sera, in un difficile incastro di orari e agende. Il presidente americano ha visitato a sorpresa Zelensky ae laitaliana è già in, dove ha fattoprima di raggiungere anche lei la capitale ucraina per incontrare – per la prima volta da– il presidente ucraino. Dalle 17, a Varsavia,è al vertice con ilpolacco Mateusz, alleato con la leader di Fratelli d’Italia nel partito dei Conservatori europei, e terrà poi un punto con i giornalisti della stampa estera. Le diplomazie starebbero tentando di organizzare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiAdinolfi : RT @negrialbe: La stampa ignora i giornalisti bloccati in Ucraina Zelenski ha concesso interviste in attesa di ricevere la Meloni: nessuno… - MarcoValetti2 : RT @giuseppelandi: Colleghi bastardi! La stampa ignora i giornalisti italiani bloccati in Ucraina. Zelenski ha concesso interviste in atte… - ImperioGrazia : RT @negrialbe: La stampa ignora i giornalisti bloccati in Ucraina Zelenski ha concesso interviste in attesa di ricevere la Meloni: nessuno… - NickThks : RT @giuseppelandi: Colleghi bastardi! La stampa ignora i giornalisti italiani bloccati in Ucraina. Zelenski ha concesso interviste in atte… - berlinialberto : RT @negrialbe: La stampa ignora i giornalisti bloccati in Ucraina Zelenski ha concesso interviste in attesa di ricevere la Meloni: nessuno… -