Meloni andrà a Kyjiv anche per correggere le sparate filoputinane di Berlusconi

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Era arrivato il momento di ricomparire in pubblico. Le voci sul suo stato di salute, dopo tre forfait a importanti appuntamenti politici, compresa la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, erano diventate un insinuante venticello caldo che spifferava negli ambienti politici e nelle redazioni. Solo una brutta influenza? No, troppo poco. È stressata, non regge il peso del potere, delle responsabilità, delle decisioni, precisina com’è: tanta ansia di prestazione. I rumor stavano diventando quindi un caso politico che Giorgiaha voluto subito stroncare. Si è presentata su Facebook con i suoi «Appunti» per dire che, in qualche modo, lo psicodramma dello stop al superbonus verrà sistemato. La colpa è sempre dei governi precedenti. Eper ricordare che il voto delle regionali ha messo il timbro del consenso alle sue politiche. Basta inutili ...

Zelensky: 'Siamo molto grati all'Italia, felice di accogliere Giorgiaa Kiev' Lei era il ... Come crede cheil conflitto 'Non lo so, ma finirà. Putin sa di non potersi permettere di ...19 feb 16:16lunedì a Kiev per vedere Zelensky Il premier Giorgiadomani a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters. 19 ...

Meloni, pranzo di pesce ad Anzio con compagno Andrea Giambruno e figlia: prima uscita dopo l'influenza ilmessaggero.it

Meloni, pranzo di pesce ad Anzio insieme a Giambruno e la figlia Ginevra: la prima uscita dopo l'influenza leggo.it

Pranzo al mare e influenza debellata per Giorgia Meloni, la premier ... Open

Meloni non andrà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, annullati anche gli altri impegni. "Motivi di sal… la Repubblica